Несколько съездов с проспекта Салавата Юлаева в Уфе будут закрыты до июля 2025 года

До 30 июня 2025 года на транспортной развязке проспекта в створе улицы имени города Галле власти закроют временный съезд, а также съезды № 5 и № 6 в обоих направлениях. Транспорт будет двигаться по съездам № 8, № 9 и № 10. Ограничительные меры введут из-за устройства ливневой канализации. Ранее их срок был с 16 сентября и до 31 октября.