Челябинскую область 6 ноября накроют метели

В среду, 6 ноября, в отдельных районах Челябинской области разразятся метели. Сильный мокрый снег будет сопровождаться ветром до 20 метров в секунду, что приведет к заносам на дорогах и гололедице от наката. Об этом сегодня, 5 ноября, предупредили синоптики областного гидрометцентра.
Непогода будет сопровождаться похолоданием: до −9 градусов Цельсия ночью и до −6 днем.
Снежная буря не обойдет стороной и Челябинск, так что автомобилистам стоит дважды подумать, ехать ли утром на работу за рулем. Ночью в столице региона температура опустится до −6 градусов, днем потеплеет, но не сильно — в лучшем случае до −3.
В связи с ухудшением погоды Госавтоинспекция Челябинской области перешла усиленный режим работы и напомнила водителям, что в случае непредвиденных ситуаций в пути нужно звонить на 112. Тем временем подрядчики Росавтодора приступили к расчистке и обработке реагентами федеральных дорог на юге области. Сегодня там уже прошел снег. Ожидается, что эти же районы завтра первыми примут удар стихии.