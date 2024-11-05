Челябинскую область 6 ноября накроют метели

В связи с ухудшением погоды Госавтоинспекция Челябинской области перешла усиленный режим работы и напомнила водителям, что в случае непредвиденных ситуаций в пути нужно звонить на 112. Тем временем подрядчики Росавтодора приступили к расчистке и обработке реагентами федеральных дорог на юге области. Сегодня там уже прошел снег. Ожидается, что эти же районы завтра первыми примут удар стихии.