Завтра казанскую телебашню украсят праздничной подсветкой

Напомним, с 8 по 10 ноября казанцы напишут «Татарча диктант». Всемирная акция пройдет в онлайн- и офлайн-форматах. Впервые тексты будут доступны на латинице — сообщество Tatar Grammar адаптировало отрывок повести для участников, проживающих за пределами России.