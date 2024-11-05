Завтра казанскую телебашню украсят праздничной подсветкой

Завтра, 6 ноября, на казанской телебашне включат яркое свето-динамическое шоу в честь празднования Дня Конституции Республики Татарстан.
На медиафасаде телебашни будет транслироваться поздравление «С Днем Конституции Республики Татарстан!» на русском и татарском языках. Жители смогут увидеть сценарий архитектурно-художественной подсветки с 18:00 до 23:00, сообщили в пресс-службе Минцифры РТ.
Напомним, с 8 по 10 ноября казанцы напишут «Татарча диктант». Всемирная акция пройдет в онлайн- и офлайн-форматах. Впервые тексты будут доступны на латинице — сообщество Tatar Grammar адаптировало отрывок повести для участников, проживающих за пределами России.