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Завтра казанскую телебашню украсят праздничной подсветкой

Горожан поздравят с Днем Конституции Республики Татарстан.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Завтра, 6 ноября, на казанской телебашне включат яркое свето-динамическое шоу в честь празднования Дня Конституции Республики Татарстан.

На медиафасаде телебашни будет транслироваться поздравление «С Днем Конституции Республики Татарстан!» на русском и татарском языках. Жители смогут увидеть сценарий архитектурно-художественной подсветки с 18:00 до 23:00, сообщили в пресс-службе Минцифры РТ.

Напомним, с 8 по 10 ноября казанцы напишут «Татарча диктант». Всемирная акция пройдет в онлайн- и офлайн-форматах. Впервые тексты будут доступны на латинице — сообщество Tatar Grammar адаптировало отрывок повести для участников, проживающих за пределами России.

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