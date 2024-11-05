Глюкоза заявила, что ее первый после ребрендинга EP выйдет в декабре

Глюкоза рассказала, что в настоящее время она работает над новым мини-альбомом. По словам артистки, EP готов уже на 70% и планируется к выходу в декабре. Он станет первым крупным релизом певицы после того, как она изменила написание своего псевдонима с Глюк’oZa на Glukoza.
Артистка выпустила уже два электронных сингла под новым именем: «Ветер» (2024) и Snake (2024). Первый из них спродюсировал Сергей Куликов из группы «Лауд», а второй — Никита Забелин и Никита Чайкин.
Кроме этого, Глюкоза изменила стиль ведения соцсетей. Теперь посты певицы выходят в минималистичном футуристичном дизайне.
Известно, что над ребрендингом артистки сейчас работает команда из 150 человек, пишет Telegram-канал «Звездач».
Это мое старое имя в новом исполнении. Если ребрендинг, то только музыкальный.
Глюкоза.
певица.
Ранее, весной этого года, Максим Фадеев заявил о возрождении проекта Глюк’oZa «с оригинальным голосом и креативом». Однако до этого он прекратил сотрудничество с Натальей Чистяковой-Ионовой (настоящее имя певицы Glukoza).