Глюкоза заявила, что ее первый после ребрендинга EP выйдет в декабре

Глюкоза рассказала, что в настоящее время она работает над новым мини-альбомом. По словам артистки, EP готов уже на 70% и планируется к выходу в декабре. Он станет первым крупным релизом певицы после того, как она изменила написание своего псевдонима с Глюк’oZa на Glukoza.