Роспотребнадзор открыл горячую линию для заразившихся в Турции петербуржцев

— Инициатива направлена на оперативное консультирование граждан и сбор актуальной информации о возможных эпизодах инфицирования. Целью является своевременное реагирование на ситуацию, а также анализ данных за последний месяц. Жителей Северной столицы призвали обращаться на горячую линию, если они заметили признаки заболевания у себя или своих близких из заграничных поездок, — говорится в сообщении.