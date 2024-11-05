Роспотребнадзор открыл горячую линию для заразившихся в Турции петербуржцев

Роспотребнадзор открыл горячую линию для петербуржцев, отдыхающих в Турции. Решение приняли из-за случаев заболевания энтеровирусной инфекцией среди россиян. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления ведомства.
— Инициатива направлена на оперативное консультирование граждан и сбор актуальной информации о возможных эпизодах инфицирования. Целью является своевременное реагирование на ситуацию, а также анализ данных за последний месяц. Жителей Северной столицы призвали обращаться на горячую линию, если они заметили признаки заболевания у себя или своих близких из заграничных поездок, — говорится в сообщении.
При обращении за консультацией горожан попросили рассказать о периоде пребывания в Турции, месте отдыха и названии отеля, дате возвращения в Россию и начале недомоганий, а также симптомах, состоянии здоровья, названии туроператора, и предоставить свои контактные данные.
Позвонить можно по телефону 8 (812) 764 02 48. Трубку возьмут специалисты отдела эпидемиологического надзора управления. Принимать звонки будут с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00. Кроме того, за помощью можно также обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора, набрав 8 (800) 555 49 43.