Таллахасси
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале во время праздничных рейдов силовики наказали 66 водителей

Силовики подвели итоги рейда на уральских дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге с 1 по 4 ноября 2024 года Госавтоинспекция провела профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

По итогам рейда силовики привлекли к административной ответственности 66 водителей.

Как сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга, 15 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, еще 5 сидели за рулем под воздействием наркотических средств, а 9 других отказались проходить медицинское освидетельствование.

Так же к ответственности были привлечены 37 водителей без прав и еще двое, лишенных водительского удостоверения.

В отношении 3 нарушителей рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.