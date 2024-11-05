На Урале во время праздничных рейдов силовики наказали 66 водителей

В Екатеринбурге с 1 по 4 ноября 2024 года Госавтоинспекция провела профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».
По итогам рейда силовики привлекли к административной ответственности 66 водителей.
Как сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга, 15 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, еще 5 сидели за рулем под воздействием наркотических средств, а 9 других отказались проходить медицинское освидетельствование.
Так же к ответственности были привлечены 37 водителей без прав и еще двое, лишенных водительского удостоверения.
В отношении 3 нарушителей рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.