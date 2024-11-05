ЦИК сказал белорусам, как отличать сборщиков подписей от мошенников

Глава ЦИК Игорь Карпенко обратил внимание на то, что у настоящих сборщиков подписей должно быть удостоверение, подписанное председателем ЦИК с печатью Центризбиркома. Документ представляет собой небольшую заламинированную карточку без фото. Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Также по инициативным группам ЦИК будет опубликована информация, в том числе с контактными данными.