ЦИК сказал белорусам, как отличать сборщиков подписей от мошенников

В Центральной избирательной комиссии сказали, как белорусы смогут отличить мошенников от настоящих сборщиков подписей для выдвижения кандидатов на пост президента, сообщает БелТА.
Так в ЦИК напомнили, что в Беларуси с 7 ноября начнется этап сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Собираться подписи должны члены инициативных групп потенциальных кандидатов. Однако в комиссии не исключили, что ситуацией могут воспользоваться мошенники.
Глава ЦИК Игорь Карпенко обратил внимание на то, что у настоящих сборщиков подписей должно быть удостоверение, подписанное председателем ЦИК с печатью Центризбиркома. Документ представляет собой небольшую заламинированную карточку без фото. Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Также по инициативным группам ЦИК будет опубликована информация, в том числе с контактными данными.
Карпенко рекомендовал белорусам при сомнениях, что перед ними, действительно, сборщик подписей, попросить представить удостоверение. А если и после этого останутся сомнения, то просто прекратить общение и не ставить подпись.
— При необходимости еще можно уточнить информацию в своей территориальной избирательной комиссии и даже в ЦИК, — отметил он.
Также ЦИК назвал инициативную группу выдвижения Лукашенко самой многочисленной. Еще ЦИК сообщил, что претенденты в кандидаты на пост президента Беларуси подадут декларации за 2023.
Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.
Ранее ЦИК сообщил о семи претендентах в кандидаты на пост президента Беларуси.