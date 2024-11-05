Где провести новогодние праздники с ребенком: лучшие идеи для семейного отдыха в зимние каникулы

одни из самых долгожданных в году. Многие семьи предпочитают проводить их вне дома. Чтобы максимально зарядиться впечатлениями, важно правильно выбрать направление для отдыха. У семей с детьми к новогодним турам особенные запросы: они должны включать максимум детских активностей, быть познавательными и атмосферными. Вместе с туроператорами и экспертами по туризму «Газета.Ru» составила список самых популярных туров и направлений для семей с детьми на Новый год.

Источник: Газета.Ру

Новогодние каникулы — одни из самых долгожданных в году. Многие семьи предпочитают проводить их вне дома. Чтобы максимально зарядиться впечатлениями, важно правильно выбрать направление для отдыха. У семей с детьми к новогодним турам особенные запросы: они должны включать максимум детских активностей, быть познавательными и атмосферными. Вместе с туроператорами и экспертами по туризму «Газета.Ru» составила список самых популярных туров и направлений для семей с детьми на Новый год.













Популярные направления новогодних туров для семей с детьми.





Российские туристы спешат заранее бронировать новогодние туры. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В зависимости от направлений объем продаж превышает прошлогодние показатели, по данным туроператоров, от 15% до 50%. Эта тенденция характерна и для туров на Новый год с детьми.





Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе туроператора TEZ TOUR, выбор места для отдыха в Новый год с детьми зависит от интересов семьи. Однако аналитики туроператора традиционно отмечают высокий спрос на отдых в крупных городах — таких как Москва, Санкт-Петербург и Казань. Причина проста — они предлагают множество развлечений и мероприятий.





«В то же время Калининград, Великий Устюг и Карелия дарят возможность погрузиться в атмосферу сказки и приключений. Важно помнить, что главное в этих праздниках — это совместное времяпрепровождение и создание общих незабываемых воспоминаний с близкими», — пояснили в пресс-службе туроператора.





Эксперт по туризму, директор туристического агентства MAYEL Майя Котляр отметила в разговоре с «Газетой.Ru», что один из самых популярных вариантов отдыха для семей с детьми в этом году — это Сочи.





«Родители вывозят детей на зимние каникулы, ставят их на лыжи, поэтому безусловный лидер — Сочи. Те, кто хочет отдохнуть с детьми на Новый год в месте потеплее, выбирают пляжные линии Краснодарского края. Что касается экскурсионных маршрутов по России, туристы активно бронируют новогодние туры с детьми в Карелию. Вывозят детей в Мурманск, чтобы посмотреть на северное сияние. Выезжают на Алтай, который прекрасен зимой. И, конечно же, активно бронируют туры на Байкал, чтобы покататься на льду», — рассказала Котляр.

Топ-6 новогодних направлений внутри России.





~1. Великий Устюг~













Туры к Деду Морозу в Великий Устюг каждый год занимают верхние строчки в топе направлений отдыха на Новый год с детьми. Родина главного зимнего волшебника России предлагает юным и взрослым гостям множество развлечений и впечатлений.





Чем заняться с детьми:





* Побывать в главной резиденции Деда Мороза. Здесь можно прогуляться по тропе сказок, изучить формулы снежинок в снежной лаборатории и шепнуть желание на ушко зимнему волшебнику.



* Посетить Музей поздравительной открытки. Здесь бережно хранятся раритеты, выпущенные в XX веке, а также самая большая открытка в мире размером в несколько метров.



* Заглянуть в Музей новогодней игрушки. Здесь собраны елочные украшения с конца XIX века и до наших дней.



* Покататься на оленьих упряжках. Это одно из любимейших развлечений туристов. Обязательно протестируйте сани различной вместительности и разные маршруты для катания.





Что по ценам.





По данным TEZ TOUR, стоимость трехдневного тура на Новый год (с 31 декабря по 2 января) в Великом Устюге стартует от 31,7 тыс. руб. из расчета на человека (без учета проезда).





Стоимость тура в вотчину Деда Мороза от туроператора FUN & SUN с перелетом начинается от 67 тыс. руб. на человека (три ночи, вылет из Москвы). Также туроператор предлагает короткие трехдневные туры на поезде на день рождения к Деду Морозу и предновогодние заезды. Ориентировочная стоимость такого тура — от 29 тыс. руб. с человека.





~2. Кострома~













В этом старинном городе с уникальной архитектурой расположена резиденция Снегурочки. В новогодние праздники туристам с детьми здесь предлагают множество тематических активностей.





Чем заняться с детьми:





* Посетить терем Снегурочки. Постарайтесь попасть на кукольное представление, после которого обязательно загляните в ледяную комнату: здесь круглогодично поддерживается температура −14 градусов. А еще Снегурочке, как и Деду Морозу, можно и нужно загадать заветные желания.



* Заглянуть на фабрику Мороза Мастера в Лаврово. Здесь рассказывают интереснейшие истории о создании деревянных игрушек и проводят тематические мастер-классы.



* Пройтись по Сусанинской площади, где проходят главные новогодние гулянья.





Что по ценам.





По данным «Бигтранстура», цена трехдневный новогодний тур в Кострому стоит от 29, 9 тыс. руб. из расчета на одного человека.





~3. Казань~













В новогодние праздники Казань преображается: здесь правит татарский Дед Мороз — Кыш Бабай. Для семей с детьми здесь настоящий клондайк развлечений: катание на лошадях и горках, встречи со сказочными персонажами.





Чем заняться с детьми:





* Посетить резиденцию Кыш Бабая. Здесь гостей ждет не только сам татарский Дед Мороз, но и сказочные дубы-шептуны, которым можно нашептать свои заветные желания. В подарок каждому гостю волшебник дарит особую грамоту с именной печатью.



* Полюбоваться главной городской елкой. Ее всегда устанавливают у центра семьи «Казан». Елка украшена медиаэкранами с меняющимися изображениями.



* Покататься на самом длинном катке в стране. Расположен он на Кремлевской набережной, протянувшейся вдоль реки Казанка. Его длина превышает километр.





Что по ценам.





По данным туристической компании Нисса-Тур, новогодний тур с детьми в Казань на три дня стоит от 24 тыс. руб. с человека.

~4. Золотое кольцо~













Тур по Золотому кольцу — одно из самых популярных направлений для семей с детьми на новогодние каникулы. Такие мини-путешествия дают возможность охватить сразу несколько старинных городов.





Так, сообщество туроператоров «Большая страна» предлагает железнодорожный тур на четыре дня. В программе: Ярославль, Иваново, Муром, Владимир и Суздаль. В каждом городе предусмотрены экскурсии и мастер-классы.





Что по ценам.





Стоимость новогоднего тура от «Большой страны» на четыре дня с захватом новогодней ночи стартует от 57,8 тыс. руб. с человека.

~5. Тверь~













Новый год в Твери все чаще выбирают семьи с детьми, которым важны многогранные впечатления. Этот город называют сердцем русской глубинки. В новогодние дни здесь есть чем заняться и взрослым, и детям всех возрастов.





* Познакомиться с Гадюкой Васильевной. Музей гадов — одна из самых популярных локаций в новогодние праздники. Юных гостей ждет интерактивная программа «Пир у Гадюки Васильевны».



* Заглянуть на Оленью ферму. Здесь можно не только подружиться с симпатичными маралами, но и пуститься в пляс с Дедом Морозом.



* Посетить Музей Козла. В этом очень самобытном музее представлена богатейшая коллекция экспонатов, связанных с животным: монеты, игрушки, фигурки, ювелирные украшения и многое другое.





Что по ценам.





По данным туроператора «Магазин путешествий» стоимость трехдневного тура «Новогодние приключения в тверском княжестве» стартует от 22,8 тыс. руб.

~6. Карелия~













Это регион с потрясающей природой и возможностями для активного отдыха. Зимние походы, катание на лыжах и снегоходах, посещение национальных парков — все это подарит детям незабываемые впечатления. Кроме того, здесь можно познакомиться с культурой коренных народов и попробовать местные деликатесы.





Чем заняться с детьми:





* Погулять по Каменной крепости Корела. Если вы едете в Карелию на машине из Санкт-Петербурга, обязательно посетите главную достопримечательность Приозерска. Крепость Корела сыграла большую роль в истории Карельского перешейка и допетровской России.



* Подружиться с Талвиукко. В вотчине карельского Деда Мороза Талвиукко царит особый дух и очарование карельской зимы. Обязательно покатайтесь на хаски и оленях.



* Пройти мастер-класс по изготовлению калиток или по литью мушкетных пуль.





Что по ценам.





По данным туроператора TEZ TOUR, стоимость «Большого новогоднего путешествия в Карелии» стартует от 29,6 тыс. руб. на человека.

Топ-3 зарубежных направления для отдыха с детьми.





~1. Китай (Санья)~













Санья, расположенная на тропическом острове Хайнань, считается настоящим раем для семейного отдыха, отмечают эксперты туроператора TEZ TOUR. Вот несколько причин, почему это направление так привлекает туристов с детьми:





* Теплый климат. В то время как в России стоит холодная зима, в Санья царит теплая погода. Температура воздуха в декабре и январе достигает 25−30°C, что идеально подходит для пляжного отдыха.



* Разнообразие активностей. Санья предлагает множество развлечений для детей и взрослых. Здесь можно заняться водными видами спорта, посетить аквапарки, зоопарки и океанариумы, а также отправиться на экскурсии по живописным природным местам.



* Культурные впечатления. Путешествие в Китай — это возможность познакомиться с уникальной культурой и традициями. Семейные экскурсии по историческим местам и участие в местных праздниках делают отдых более насыщенным.





Стоимость: от 444 тыс. руб. на троих из расчета: два взрослых и ребенок (семь ночей).





~2. Таиланд~













Таиланд — еще одно популярное направление для семейного отдыха в новогодние каникулы. Вот несколько причин его привлекательности:





* Доступные курорты: В Таиланде можно найти курорты на любой вкус и бюджет. Пхукет, Краби и Ко Чанг — это лишь некоторые из мест с развитой инфраструктурой, где семьи могут комфортно отдохнуть.



* Прекрасные пляжи: Чистые пляжи с белым песком и теплым морем создают идеальные условия для отдыха с детьми. Часть отелей предлагают специальные программы для маленьких гостей, включая детские клубы и анимацию.



* Экзотическая кухня: Тайская кухня известна своими яркими вкусами и разнообразием блюд. Даже самые маленькие гурманы смогут найти что-то по своему вкусу, а родители смогут насладиться местными деликатесами.





Стоимость: от 349 тыс. руб. на троих из расчета: два взрослых и ребенок (семь ночей).





~3. ОАЭ~













Объединенные Арабские Эмираты — это еще одно популярное направление для новогодних каникул с детьми. Вот что делает ОАЭ привлекательными для семейного отдыха:





* Современные развлечения: ОАЭ предлагает множество современных развлекательных комплексов, включая аквапарки, тематические парки и торговые центры с игровыми зонами для детей. Дубай и Абу-Даби славятся своими аттракционами и уникальными достопримечательностями.



* Безопасность и комфорт: ОАЭ известны высоким уровнем безопасности и комфорта. Многие отели предлагают услуги для семей с детьми, такие как няни, детские клубы и специальные меню.



* Экскурсии: В ОАЭ можно не только наслаждаться пляжным отдыхом, но и познакомиться с культурой и историей региона. Посещение музеев, традиционных рынков и архитектурных достопримечательностей сделает отдых более насыщенным.





Стоимость: от 213 тыс. руб. на троих из расчета: два взрослых и ребенок (семь ночей).





Как сэкономить на новогоднем отдыхе с детьми.





* Чтобы сэкономить, бывалые путешественники рекомендуют планировать новогоднюю поездку самостоятельно. Так, например, аренда апартаментов в России обойдется значительно дешевле гостиницы. Квартира особенно актуальна, если в путешествие отправляется семья с несколькими детьми. В отличие от отелей, в квартирах всегда есть собственная кухня и стиральная машина.



* Экскурсионную часть тоже можно спланировать самостоятельно. Кстати, услуги гидов предоставляют не только музеи: хорошего экскурсовода можно найти и по отзывам в интернете.



* Максимум возможностей для исследования России в новогодние каникулы дает путешествие на авто. Главный плюс такого формата: гибкость в графике и маршруте.





Другие полезные советы.





* Планируйте новогодние развлечения и покупайте билеты заранее, чтобы гарантированно попасть на праздник, — советуют аналитики FUN & SUN.



* На каникулах не стоит забывать о привычном режиме сна и отдыха.

