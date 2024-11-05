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Оперная певица Мария Балданова из Бурятии ушла из жизни

Женщины не стало 4 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мария Балданова (Ринчинова), солистка оперной труппы, ушла из жизни 4 ноября 2024. Об этом КП-Иркутск сообщили в министерстве культуры Республики Бурятия.

Мария окончила Музыкальный колледж им. П. И. Чайковского в Улан-Удэ и Российскую академию музыки имени Гнесиных. Играла на сцене Бурятского государственного ордена Ленина академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Гомбо Цыдынжапова. Исполняла как главные, так и второстепенные роли.

— В 2023 году Мария стала солисткой оперной труппы филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия — Алания. Её заслуги и талант отмечали на различных конкурсах и фестивалях, — рассказывают в пресс-службе министерства.

Благодаря своему таланту она завоевала гран-при на Международном конкурс «Белый месяц» и на Всебурятском фестивале «Алтаргана».