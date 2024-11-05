Оперная певица Мария Балданова из Бурятии ушла из жизни

Мария окончила Музыкальный колледж им. П. И. Чайковского в Улан-Удэ и Российскую академию музыки имени Гнесиных. Играла на сцене Бурятского государственного ордена Ленина академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Гомбо Цыдынжапова. Исполняла как главные, так и второстепенные роли.