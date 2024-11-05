Сборка первых пролетов началась на Большом Смоленском мосту

Об этом сообщил Смольный 5 ноября. Работы по заказу комитета по развитию транспортной инфраструктуры ведет АО «ДиМ».
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, проект одобрен президентом России Владимиром Путиным. Впервые за 40 лет город должен получить новую разводную переправу, которая значительно улучшит сообщение между правым и левым берегами Невы.
«Один из пролетов, строительство которого началось, соединит третью и четвертую русловые опоры моста. Другой — девятую и десятую опоры», — подчеркнул господин Беглов.
На пятой, шестой и седьмой русловых опорах началось погружение свай в дно Невы. По мнению мостовиков, они приступят к сооружению ростверков после того, как все скважины будут забетонированы. Вместе с этим идет установка ледорезов опор.
Раздвигающийся пролет моста установят на пятой и шестой опорах. На участке с первой по пятую русловую опору ведет работы Мостоотряд-99, с шестую по девятую — Мостоотряд-90. Строительство идет в соответствии с графиком.