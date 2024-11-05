9 ноября в Азове проведут ярмарку выходного дня

9 ноября в Ростовской области для жителей Азова проведут ярмарку выходного дня. На прилавках будут продукты донских фермеров, сообщают власти региона.
Мини-рынок развернут на Привокзальной, 10Б, рядом с торговым центром. Площадка будет работать с 7 до 15 часов. Диапазон цен обещают установить на 10−15% ниже рыночных.
Посетителям предложат овощи, фрукты, мясные и рыбные полуфабрикаты, сливочное масло, молочные продукты, мед, соленья, кондитерские изделия. Кроме того, все желающие смогут приобрести саженцы фруктовых деревьев и ягодных культур, семена цветов и овощей, садовые инструменты и инвентарь.