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В Новосибирске для ремонта теплотрасс раскопали два перекрёстка

Работы продлятся от 10 дней до 15 дней.

Источник: Сиб.фм

В двух районах Новосибирска временно ограничили движение транспорта из-за коммунальных ремонтов. Об этом во вторник, 5 ноября сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

Так, в Октябрьском районе на 8 метров сузили проезжую часть улицы Бориса Богаткова на перекрёстке с улицей Толстого, которая, в свою очередь, стала уже на 3,5 метра. Работы на этом участке продлятся до 16 ноября.

В Железнодорожном районе 3 метра в ширине потеряла проезжая часть улицы Салтыкова-Щердрина на перекрёстке с улице 1905 года. Здесь ограничения продлятся до 21 ноября.

Работы по ремонту теплотрасс на указанных участках проводят ООО «НТСК».

Водителей просят быть внимательными и руководствоваться знаками.