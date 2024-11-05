В Новосибирске для ремонта теплотрасс раскопали два перекрёстка

В двух районах Новосибирска временно ограничили движение транспорта из-за коммунальных ремонтов. Об этом во вторник, 5 ноября сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Так, в Октябрьском районе на 8 метров сузили проезжую часть улицы Бориса Богаткова на перекрёстке с улицей Толстого, которая, в свою очередь, стала уже на 3,5 метра. Работы на этом участке продлятся до 16 ноября.
В Железнодорожном районе 3 метра в ширине потеряла проезжая часть улицы Салтыкова-Щердрина на перекрёстке с улице 1905 года. Здесь ограничения продлятся до 21 ноября.
Работы по ремонту теплотрасс на указанных участках проводят ООО «НТСК».
Водителей просят быть внимательными и руководствоваться знаками.