В Петербурге могут обязать магазины указывать наценки на социально значимые продукты

Если документ будет принят, Санкт-Петербург станет первым городом в России, где продавцов обяжут отображать наценки на социально значимые товары. После одобрения на местном уровне проект будет направлен в Госдуму для внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство. Тем не менее, в комитете Госдумы по промышленности и торговле считают, что эта мера вряд ли окажет значительное влияние на замедление роста цен, так как основной причиной увеличения стоимости товаров остаются внешние рыночные факторы.