В Татарстане выдворили почти три тысячи незаконных мигрантов

Мигрантов отправляют в центр временного содержания иностранных граждан, который расположен в Набережных Челнах. После приобретения для них проездных документов судебные приставы сопровождают их до пункта пропуска через государственную границу РФ — до аэропорта. Там граждан иностранных государств передают пограничным службам.