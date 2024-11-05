В Татарстане выдворили почти три тысячи незаконных мигрантов

КАЗАНЬ, 5 ноя — РИА Новости. Судебные приставы за 10 месяцев текущего года выдворили за пределы России из Татарстана более 2,7 тысячи незаконных мигрантов, что вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщило главное управление Федеральной службы судебных приставов РФ по республике.
«Общее число незаконных мигрантов, выдворенных ГУФССП по Татарстану с начала года, составляет 2740 человек. Они нарушили условия пребывания на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
По данным управления, за аналогичный период прошлого года из республики было выдворено 1373 иностранца.
Задержанным было назначено наказание в виде штрафа с последующим административным выдворением за пределы страны. Въезд на территорию России им будет запрещен в течение 5 лет.
Мигрантов отправляют в центр временного содержания иностранных граждан, который расположен в Набережных Челнах. После приобретения для них проездных документов судебные приставы сопровождают их до пункта пропуска через государственную границу РФ — до аэропорта. Там граждан иностранных государств передают пограничным службам.