Руководство ХК «Лада» признало проблему с финансами и задержку зарплаты

«Проблемы есть, задержки есть. Мы об этом говорили, сообщали в КХЛ. За октябрь зарплата у нас не выплачена. Ждем поступления денег, будем выплачивать. Учредители в курсе ситуации. Мы же финансируемся за счет бюджета и коммерческих источников. Сейчас подали пакет на субсидию», — сообщил господин Чеботарев «Матч ТВ».