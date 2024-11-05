Руководство ХК «Лада» признало проблему с финансами и задержку зарплаты

Они совпали по времени с заявлением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о проверке расходов профессиональных клубов.
«Проблемы есть, задержки есть. Мы об этом говорили, сообщали в КХЛ. За октябрь зарплата у нас не выплачена. Ждем поступления денег, будем выплачивать. Учредители в курсе ситуации. Мы же финансируемся за счет бюджета и коммерческих источников. Сейчас подали пакет на субсидию», — сообщил господин Чеботарев «Матч ТВ».
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в течение ближайших двух месяцев будут проведены комплексные проверки того, как профессиональные спортивные клубы Самарской области расходуют бюджетные средства.
«Мы не ставим цель урезать расходы. Ставим цель повысить эффективность менеджмента клубов, обеспечить финансовую дисциплину. Мы непременно будем развивать наши команды в соответствии с установками федерального центра и нашими с вами представлениями. Клубы должны играть на высоком уровне, максимально вовлекать в свою деятельность молодежь и болельщиков. При этом учитывать интересы региона, развивать массовый спорт», — заявил глава региона.
Генеральный директор ХК «Лада» сообщил также, что, насколько он знает, финансовые проблемы сейчас у всех профессиональных клубов в регионе. Он выразил уверенность, что они разрешатся.