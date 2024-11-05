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Лучшие фото 5 ноября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Школьное здание, поврежденное в результате извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки в Индонезии.

Источник: Reuters

Верующие сидят перед масляными лампами и молятся Локенатху Брахмачари, индуистскому святому и философу, во время фестиваля Рахер Упобаш в храме в Нараянгандже в Бангладеш.

Источник: Reuters

Радуга в небе над израильским Тель-Авивом.

Источник: AP 2024

Заваленная мебелью и мусором улица в пострадавшем от наводнения Пайпорте в испанской провинции Валенсия.

Источник: AP 2024

Плато Бермамыт на Северном Кавказе в Карачаево-Черкесии.

Источник: РИА "Новости"

Работа симпозиума «Создавая будущее».

Источник: РИА "Новости"