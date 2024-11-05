Лучшие фото 5 ноября

Школьное здание, поврежденное в результате извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки в Индонезии.
Верующие сидят перед масляными лампами и молятся Локенатху Брахмачари, индуистскому святому и философу, во время фестиваля Рахер Упобаш в храме в Нараянгандже в Бангладеш.
Радуга в небе над израильским Тель-Авивом.
Заваленная мебелью и мусором улица в пострадавшем от наводнения Пайпорте в испанской провинции Валенсия.
Плато Бермамыт на Северном Кавказе в Карачаево-Черкесии.
Работа симпозиума «Создавая будущее».