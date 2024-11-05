Более тысячи южноуральцев отправлено на военную службу

«С период с 15 по 31 октября 2024 г. южноуральцы были направлены для прохождения военной службы в соединения и воинские части Ленинградского (1,1%), Московского (7,9%), Южного (3,4%), Центрального (7,8%), Восточного (1,6%) военных округов, Военно-морского флота (0,6%), в воинские части видов и родов войск Вооруженных Сил (7,5%) (из них: в ракетные войска стратегического назначения отправлено 2,1% граждан, в воздушно-десантные войска отправлено 1,8% граждан, в воздушно-космические силы отправлено 3,6% граждан), а также в войска Национальной гвардии (5%) и воинские формирования МЧС России (0,6%)», — говорится в сообщении военкомата.