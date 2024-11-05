Более тысячи южноуральцев отправлено на военную службу

Из Челябинской области на военную службу отправлено более 1100 человек, что составляет около 36% от установленной нормы призыва — 3100 человек. Всех призывников на сборном пункте обеспечили необходимым довольствием, сообщили в военном комиссариате Челябинской области.
На путь следования были выданы индивидуальные рационы питания, медицинские маски и средства для обработки рук.
«С период с 15 по 31 октября 2024 г. южноуральцы были направлены для прохождения военной службы в соединения и воинские части Ленинградского (1,1%), Московского (7,9%), Южного (3,4%), Центрального (7,8%), Восточного (1,6%) военных округов, Военно-морского флота (0,6%), в воинские части видов и родов войск Вооруженных Сил (7,5%) (из них: в ракетные войска стратегического назначения отправлено 2,1% граждан, в воздушно-десантные войска отправлено 1,8% граждан, в воздушно-космические силы отправлено 3,6% граждан), а также в войска Национальной гвардии (5%) и воинские формирования МЧС России (0,6%)», — говорится в сообщении военкомата.
Также в ведомстве дополнили, что призывные комиссии муниципалитетов работают согласно утвержденному графику. В настоящее время на военную службу призвали около 2500 граждан, что составляет 81% от установленной нормы призыва.
Следующие отправки призывников со сборного пункта Челябинской области спланированы с 08 ноября 2024 года.