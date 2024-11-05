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За неделю в Башкирии из-за коронавируса умерли три человека

COVID-19 за неделю унес жизни трех жителей Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 ноября, на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой исполняющий обязанности главы Министерства здравоохранения Башкирии Роберт Иштуков доложил о ситуации в регионе с заболеваемостью коронавирусом.

За неделю от ковида в Башкирии умерли три пациента. Таким образом, к сегодняшнему дню число инфекции достигло 6 199 человек.

За прошедшие 24 часа в республике ковид выявили у 72 человек. С 2020 года зафиксировано 423 638 случаев заболевания. В настоящее время от коронавируса страдает 1 031 человек, 76 из них — проходят лечение в стационарах.

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