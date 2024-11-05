В субботу в Ростове ограничат проезд машин по переулку Ахтарскому

С 9 ноября в Ростове-на-Дону ограничат проезд по переулку Ахтарскому, говорится в сообщении городского департамента автодорог.
— В связи с работами на водопроводе с 9 ноября по 7 декабря 2024 года ограничат проезд и введут одностороннее движение на участке от Ахтарского, 1 Г до Текучева в южном направлении, — проинформировали водителей.
Добавим, также с 8 по 20 декабря в донской столице одностороннее движение введут в переулке Автобусном, на участке от Красноводской до Нансена в северном направлении и от Красноводской до Агрегатной в южном направлении.