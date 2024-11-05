На участие во Всероссийской премии в сфере медиа «Шум» подали 10 тыс. заявок

После технической проверки все заявки, прошедшие отбор, отправятся на оценку экспертному совету. Более 70 специалистов из сферы медиа, блогинга и журналистки будут работать с каждой заявкой, выставляя баллы по специально разработанной системе оценивания, которая поможет выделить лучших кандидатов на победу. После определения финалистов в период с 22 ноября по 1 декабря на базе сообщества премии во «ВКонтакте» также состоится народное голосование, во время которого все желающие смогут отдать свой голос за понравившегося участника в каждой из номинаций. Всего в народном голосовании примет участие 75 финалистов. Имена победителей станут известны 4 декабря на площадке Национального центра «Россия» в Москве.