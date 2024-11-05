На участие во Всероссийской премии в сфере медиа «Шум» подали 10 тыс. заявок

КАЛИНИНГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики «Шум» завершила прием заявок на участие. От претендентов поступило около 10 тыс. анкет, сообщила в пресс-служба премии.
«Меньше, чем за два месяца, сайт премии собрал около 10 тыс. анкет участников, из которых экспертам предстоит выбрать 75 финалистов. Заявки на премию прислали представители всех 89 регионов России, средний возраст участников — 25 лет. Самому старшему номинанту 76 лет — он является участником спецноминации “Признание”, которая проводится для наставников в сфере медиа от 18 лет и без ограничения по возрасту. Самой популярной номинацией стала “Яркий старт” — ее выбрали 19% подавших заявки».
Премия будет вручаться в 11 номинациях: «Яркий старт», «Первая полоса», «Лидер мнений», «Профессионально о главном», «Голос региона», «Прорыв года», «Цепная реакция», «Связующее звено», «Свои люди», «Признание» и «Семейные ценности». Главный приз премии — 750 тыс. рублей для каждого победителя (до вычета налогов). Общий призовой фонд составляет свыше 11 млн рублей.
После технической проверки все заявки, прошедшие отбор, отправятся на оценку экспертному совету. Более 70 специалистов из сферы медиа, блогинга и журналистки будут работать с каждой заявкой, выставляя баллы по специально разработанной системе оценивания, которая поможет выделить лучших кандидатов на победу. После определения финалистов в период с 22 ноября по 1 декабря на базе сообщества премии во «ВКонтакте» также состоится народное голосование, во время которого все желающие смогут отдать свой голос за понравившегося участника в каждой из номинаций. Всего в народном голосовании примет участие 75 финалистов. Имена победителей станут известны 4 декабря на площадке Национального центра «Россия» в Москве.
Об организаторах
Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики является новым флагманским проектом Круглогодичного молодежного образовательного центра Росмолодежи «Шум». Организаторами премии являются Федеральное агентство по делам молодежи и Правительство Калининградской области в лице министерства молодежной политики региона. Генеральный партнер Премии — Госкорпорация «Росатом». Стратегический партнер премии — VK. Официальным партнером выступает медиахолдинг Rambler&Co.
«Шум» — круглогодичный молодежный образовательный центр, совместный проект Росмолодежи и правительства Калининградской области. На базе центра ежегодно проводится одноименный форум, с 2024 года запустилась также одноименная молодежная премия в сфере медиа и журналистики.