«Той же марки и того же цвета, но новее». Россиянин думал незаметно ввезти в Беларусь новое авто по старым документам

Гражданин России попытался ввезти в Беларусь новую машину из Европы по документам своего старого автомобиля. Подробности рассказали в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Инцидент произошел 4 ноября в погранпункте «Каменный Лог». Так, примерно в полночь сморгонскими пограничниками был задержан россиян, который въехал в Беларусь из Литвы на легковом авто. Однако в транспортном средстве не совпадали идентификационный номер кузова с указанными данными в свидетельстве о регистрации.
Пограничникам россиянин признался, что из Беларуси в Литву он выезжал на своем «Саабе». А затем за границей купил авто такого же цвета и марки, но более позднего года выпуска. Потом мужчина просто перевесил регистрационный номер со своей старой машины, на новую и приклеил табличку со старым VIN-кодом.
Россиянин перевесил старые номера на новую машину и попытался провезти ее через Беларусь. Фото: ГПК.
— Иностранец был убежден, что на границе не станут сверять документы на транспортное средство. Поэтому он попытался незаконно ввезти авто в Беларусь, — прокомментировали в пресс-службе.
Автомобиль россиянина изъяли, а в отношении владельца транспортного средства начали доследственную проверку в рамках Уголовно-процессуального Кодекса. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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