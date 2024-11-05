«Той же марки и того же цвета, но новее». Россиянин думал незаметно ввезти в Беларусь новое авто по старым документам

Пограничникам россиянин признался, что из Беларуси в Литву он выезжал на своем «Саабе». А затем за границей купил авто такого же цвета и марки, но более позднего года выпуска. Потом мужчина просто перевесил регистрационный номер со своей старой машины, на новую и приклеил табличку со старым VIN-кодом.