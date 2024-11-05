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Стало известно место похорон скульптора Евгения Ротанова

Евгений Ротанов скончался на прошлой неделе в одной из городских больниц.

Заслуженного художника России, скульптора Евгения Ротанова похоронят завтра, 6 ноября, на Северном кладбище Петербурга. Об этом сообщили в Санкт-Петербургском союзе художников, пишет «Петербургский дневник».

Прощание и отпевание состоится 6 ноября на Северном кладбище.

Евгений Ротанов скончался на прошлой неделе в одной из городских больниц, сообщил его сын Никита Ротанов.

Одной из последних работ мастера стал проект памятника Федору Шаляпину, занявший первое место в архитектурном конкурсе прошлого года. Над этим проектом Ротанов сотрудничал с архитектором Иваном Кожиным. Ранее творческий дуэт создал памятник Александру Блоку, установленный в начале 2023 года в сквере на улице Декабристов, дом 57.