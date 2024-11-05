Стало известно место похорон скульптора Евгения Ротанова

Одной из последних работ мастера стал проект памятника Федору Шаляпину, занявший первое место в архитектурном конкурсе прошлого года. Над этим проектом Ротанов сотрудничал с архитектором Иваном Кожиным. Ранее творческий дуэт создал памятник Александру Блоку, установленный в начале 2023 года в сквере на улице Декабристов, дом 57.