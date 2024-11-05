Скончался известный нижегородский тренер Борис Мартынов

За годы своей жизни он сделал значительный вклад в развитие спорта в Нижнем Новгороде и сумел воспитать не один десяток мастеров спорта, за что позже удостоился звания «Лучший тренер СССР». Как отмечается, в целом он вырастил 19 мастеров спорта, пять почётных мастеров спорта по лыжным гонкам и биатлону.