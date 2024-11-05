Скончался известный нижегородский тренер Борис Мартынов

Скончался известный тренер, заслуженный работник физической культуры РФ из Нижнего Новгорода Борис Мартынов. Его не стало накануне, 4 ноября, сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации города.
Борис Павлович родился 20 ноября 1936 года в Семенове. Отслужив в армии, поступил в Государственный центральный институт физической культуры, где получил мастера спорта СССР по лыжным гонкам. На тренерскую работу заступил в 1962 году.
За годы своей жизни он сделал значительный вклад в развитие спорта в Нижнем Новгороде и сумел воспитать не один десяток мастеров спорта, за что позже удостоился звания «Лучший тренер СССР». Как отмечается, в целом он вырастил 19 мастеров спорта, пять почётных мастеров спорта по лыжным гонкам и биатлону.
Кроме того, по его инициативе были созданы Сормовские олимпийские игры и детские спортивные соревнования «Юный сормович», появился биатлонный центр на Щёлоковском хуторе. Имеет также звание почётного гражданина Нижнего Новгорода.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Бориса Павловича. Его память будет жить в сердцах всех, кто знал и уважал его. Пусть земля ему будет пухом», — говорится в сообщении.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде простились с советником гендиректора «Росатома» Андреем Черемисиновым 1 ноября.