Цены задрали, запись на неделю вперед: что происходит в самарских шиномонтажках в первый день снегопада

Зима пришла неожиданно. В принципе, как и каждый год. Выезжать на своей (да и любой другой) машине в первые дни снегопада не просто не хочется, да и крайне опасно. Вот, вечером 4 ноября 2024 года в Самаре пошел снег и тут как тут на Южном шоссе состоялся слет «любителей летней резины». Столкнулись 5 автомобилей, но, к счастью, никто из людей не пострадал. В первые недели внезапного снегопада в городе будут отмечать так называемый День жестянщика (это когда происходят массово ДТП). Журналист «КП-Самара» решила узнать, почему так происходит, и одной из главных причин оказалась невозможность вовремя сменить летние колеса на шипованные зимние.
Экономия и (ли) глупость.
Мы решили узнать у самих автолюбителей, почему, по их мнению, многие нарушают это негласное правило и не «переобуваются» вовремя. Ведь, и МЧС предупреждало об ухудшении погодных условий, и МВД настоятельно просили быть готовыми к снежным заносам и гололедице, но каждый год одно и тоже — водитель на летней резине обязательно устроит ДТП на ровной дороге и город встанет в многокилометровых девятибалльных пробках. Оказывается, есть масса отговорок таких вот водителей — от банального «нет времени», до «я дрифтер, мне можно».
— Ну во-первых, многие экономят состояние шипов. Сейчас лишь первые морозы, потом будет оттаивать. К примеру, липучку переобувают раньше шипованной резины, ведь шипов нет и не за что переживать. Во-вторых, кто-то считает себя опытным водителем, и способным на летней резине ездить в лед, — ответил журналисту региональный дорожный эксперт ОНФ Алексей Морозов.
По словам общественника, в первую очередь ДТП происходят из-за отсутствия должных навыков вождения и простейшего инстинкта самосохранения у водителей. Также в первые дни снегопадов на дороги выезжают любители «дрифтить» на летней резине по льду. В общем, вся ответственность лежит полностью на водителе в тот момент, когда он решил повременить со сменой колес.
Уберечь себя и окружающих.
Отметим, что согласно части 1 статьи 12.5 КоАП РФ запрещено управлять транспортным средством при наличии условий, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. В соответствии с основными положениями по допуску транспортных средств, запрещается пользоваться автомобилем, если в зимний период на нем не установлены шины с шипами противоскольжения или зимние шины. Санкцией данной статьи предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.
Что же делать, если снег выпал, а колеса не поменяны? Ответ тут один — не пользоваться автомобилем. Но не все готовы жертвовать собственным комфортом, а вот собственным здоровьем — запросто. Согласно статистике Госавтоинспекции, количество ДТП в зимний период (с ноября по март) увеличивается в 1,5−2 раза по сравнению с другими временами года. Причем, вне зависимости от того, поменяли ли вы «лето на зиму», ведь в вас может влететь дрифтер без шипов.
Цены взлетают, выстраиваются очереди.
Есть водители, которые добросовестно относятся к себе и к окружающим. Они меняют сезонную резину, не дожидаясь первого ДТП в гололед. К счастью, таких людей большинство. Но и здесь есть свои «но». Так, например, в первый снегопад в городе выстраиваются огромные очереди в шиномонтажные мастерские, а сами сервисы поднимают ценник на сезонные работы. Журналист «КП-Самара» обзвонила несколько ближайших шиномонтажек и под видом клиента узнала о расценках и ближайших записях к мастеру.
Начнем, пожалуй, с фабулы: мне необходимо перебортовать (снять летнюю резину с диска и поставить шипованную) колеса R-16 на китайском кроссовере. Сейчас данные автомобили в Самаре очень популярны, поэтому возьмем за основу их стандартный радиус колес.
Быстрее и дешевле в пригороде — миф.
Существует мнение, что в отдаленных районах города, в небольших мастерских, нет очередей и ценник на шиномонтаж значительно ниже. Проверим эту теорию и попробуем записаться в сервис в поселке Зубчаниновка. Первый же вопрос от мастера — когда вы хотите приехать?
— Через час? — с надеждой спрашиваю я.
— Нет, через час будут у меня две машины, а после обеда еще три. Так что только вечером, если никто до вас не успеет приехать.
Ну, если положиться на удачу, то можно и вечером сегодня уже сесть за руль. Давайте узнаем о стоимости услуги.
— 1800 рублей + балансировка, если надо.
Цена, конечно, кусается. Но, может, повезет на другом конце Самары? Попробуем позвонить в сторону Новокуйбышевска.
— Только по записи, ближайшая завтра утром. Или, если хотите, приезжайте и в порядке живой очереди. Но только если у мастера будет время между записями на вас. По стоимости 1600 рублей. Балансировка отдельно по факту.
Цена ниже, а вот по времени ожидания чуть дольше. Думаю, может вся Самара решила проверить теорию окраин, а как обстоят дела в больших сетевых автомастерских.
Предварительная запись на неделю вперед.
Первое, что приходит в голову — небольшие сервисы популярной сети, которые хаотично разбросаны по всей Самаре. Набираю номер ближайшей станции — недоступен, второй — девушка-автоинформатор просит оставить сообщение или перезвонить, дальше еще несколько номеров по той же схеме. Странно, конечно, что в такой погодный период номера недоступны, но, быть может, дело как раз в загруженности мастеров. Но на сайте можно найти информацию, что сейчас у них проходит акция и переобуть колеса радиусом 12−14 будет стоить 1600 рублей. Однако неизвестно, актуальна ли данная информация сейчас.
Попробуем другую крупную известную сеть.
— Здравствуйте! Мне бы машинку переобуть?
— 2200 рублей. Будете записываться?
— А когда ближайшее время есть?
— На следующей неделе.
Ничего себе, да за эту неделю погода еще три раза изменится. Но все равно зима уже близко и будет лучше все же записаться в сервис и точно знать, что твой автомобиль готов к гололеду, снегопадам и другим чудесам ноябрьских деньков.
Проще сделать самому.
А я пока доверю замену летних колес на зимние своему мужу, который каждый сезон меняет их сам. Цена вопроса: от 5000 рублей за штампованные диски (на которые сразу можно надеть зимнюю резину и отбалансировать), домкрат был в комплекте к автомобилю (но можно купить от 2000 рублей на авторынке) и бесценные золотые руки.
Кстати, судя по опросу, который «КП-Самара» провела в официальной группе Вконтакте, большинство наших читателей именно так и экономят — меняя сезонные колеса в гараже своими руками (61,54%), а вот всего 30,77% самарцев все же предпочитают доверять автомобиль проверенному мастеру-шиномонтажнику.