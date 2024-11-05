Цены задрали, запись на неделю вперед: что происходит в самарских шиномонтажках в первый день снегопада

Зима пришла неожиданно. В принципе, как и каждый год. Выезжать на своей (да и любой другой) машине в первые дни снегопада не просто не хочется, да и крайне опасно. Вот, вечером 4 ноября 2024 года в Самаре пошел снег и тут как тут на Южном шоссе состоялся слет «любителей летней резины». Столкнулись 5 автомобилей, но, к счастью, никто из людей не пострадал. В первые недели внезапного снегопада в городе будут отмечать так называемый День жестянщика (это когда происходят массово ДТП). Журналист «КП-Самара» решила узнать, почему так происходит, и одной из главных причин оказалась невозможность вовремя сменить летние колеса на шипованные зимние.