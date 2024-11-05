В Самарской области новый регоператор получил около 2 тыс. жалоб на состояние контейнерных площадок

«Регоператор вывозит застарелые навалы крупногабаритных, строительных отходов, шин, веток — все это кроме КГО регоператор по закону возить не должен, в тариф это не входит. Но мы сейчас не будем применять формальный подход — должен или не должен. Вывозим все, наводим чистоту и порядок. На это требуется время».