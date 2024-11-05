В Самарской области новый регоператор получил около 2 тыс. жалоб на состояние контейнерных площадок

По словам Михаила Смирнова, такое количество обращений возникло по нескольким причинам. Во-первых, как отметил председатель облправительства, прежний оператор «Экостройресурс» перестал вывозить мусор в конце октября. Новым оператором организована работа дополнительной спецтехники, в том числе погрузчиков, самосвалов, ломовозов.
«Регоператор вывозит застарелые навалы крупногабаритных, строительных отходов, шин, веток — все это кроме КГО регоператор по закону возить не должен, в тариф это не входит. Но мы сейчас не будем применять формальный подход — должен или не должен. Вывозим все, наводим чистоту и порядок. На это требуется время».
Во-вторых, по данным главы правительства региона, некоторые полигоны после смены регоператора начали саботаж.
«С объектами, которые находятся в территориальной схеме, договоры заключены, однако руководство, например, полигона в Водино 31 октября ввело новый режим работы, который не позволяет мусоровозам разгружаться в вечернее время. Кроме того, были введены повышенные требования к документам, и экипажи тратят на оформление пропусков до получаса», — сообщил Михаил Смирнов.
Отмечается, что все жалобы на особом контроле у регоператора и правительства региона.