Младенца с тяжелым пороком сердца спасли кардиохирурги из Иркутска

Детские кардиохирурги ордена «Знак Почета» областной клинической больницы спасли новорожденного. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, операцию в условиях искусственного кровообращения с крайне тяжелым пороком сердца проводили впервые.
Ребенка привезли из дома в перинатальный центр спустя несколько часов после родов. У него была сильная одышка, сердечная недостаточность, нарушен приток крови из легких. Весил малыш всего 2,4 килограмма. Состояние новорожденного только ухудшалось, он мог погибнуть в любой момент. Спустя несколько дней ребенку провели радикальную коррекцию порока сердца в условиях искусственного кровообращения.
— У детей с подобными пороками в периоперационном периоде часто возникают проявления сердечно-легочной недостаточности, острые почечная, печеночная недостаточность, нарушения сердечного ритма. К счастью, благодаря профессионализму хирургов, всех проблем удалось избежать, — рассказал главный врач ИОКБ Петр Дудин.
Во время операции общий коллектор легочных вен сшили с левым предсердием, а отверстие в межпредсердной перегородке закрыли заплаткой. Так восстановили нормальное кровообращение по двум разделенным кругам.
Сейчас ребенок чувствует себя нормально, может самостоятельно дышать. Находится под присмотром мамы и врачей.
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