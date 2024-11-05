Младенца с тяжелым пороком сердца спасли кардиохирурги из Иркутска

Ребенка привезли из дома в перинатальный центр спустя несколько часов после родов. У него была сильная одышка, сердечная недостаточность, нарушен приток крови из легких. Весил малыш всего 2,4 килограмма. Состояние новорожденного только ухудшалось, он мог погибнуть в любой момент. Спустя несколько дней ребенку провели радикальную коррекцию порока сердца в условиях искусственного кровообращения.