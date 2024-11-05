Цены «отморозились»! Как ноябрьские холода сказались на урожае в Крыму

С 3 ноября в Крыму все-таки «ноябрьнуло»: в горах снег, ночью минусовая температура и цветочки с деревьев резко исчезли, хотя еще на прошлой неделе цвели некоторые яблони и каштаны. Неужели температурные «качели» в очередной раз устроили стресс растениям? Чего ждать от цен на фрукты и овощи?
ХИТРЫЕ ПРОДАВЦЫ.
«Разбираем последние яблоки! Самые сладкие! Лучше уже не будет!» — кричат на одном из местных рынков Симферополя.
Подхожу, чтобы узнать, почему это они последние, а в ответ слушаю душераздирающую историю об «очередных заморозках, которые убили урожай». Да и цена на яблочки кусается — 200−250 рублей кило. Еще неделю назад в том же месте стоили в два раза дешевле.
Предприимчивые продавцы нашли новую «причину» для накидывания цен. А покупателям они все объясняют заморозками, хотя весь урожай уже давно собран. Цены подросли не только на яблоки, подорожали еще огурцы, помидоры.
БЕЗ ПАНИКИ — ЦЕННИК МАЛЕНЬКИЙ.
Как удалось узнать КП-Крым у агрария, владельца персиковых и миндальных садов и главы международной ассоциации ореховодов Романа Фурсенко, резкое падение температуры в ноябре никак не повлияло на ситуацию в Крыму.
«Заморозки, которые сейчас накрыли полуостров, никаким образом не могли отразиться на урожае. И уж тем более поднять цены на овощи и фрукты на рынках. Плодовым деревьям ничего не грозит, так как все они сейчас только уходят в спячку на зиму. Единичные цветения бывают, и это не аномалия. Это касается персиков, миндаля, яблок, абрикосов, вишни и других фруктовых деревьев», — отметил эксперт.
По словам агрария, даже при условии заморозков цены на продукты должны были остаться неизменными, так как на прилавки поставляют тепличные овощи и фрукты.
Напомним, в начале ноября в соцсетях начали появляться фотографии от жителей и гостей полуострова с красочными фотографиями. Природную аномалию зафиксировали в окрестностях поселка Новый Свет под Судаком. К тому же, синоптики сообщали, что в этом году в регионе наблюдается аномально теплая осень. По данным метеорологов, солнечная погода на полуострове еще вернется под конец ноября.