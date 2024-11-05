Цены «отморозились»! Как ноябрьские холода сказались на урожае в Крыму

«Заморозки, которые сейчас накрыли полуостров, никаким образом не могли отразиться на урожае. И уж тем более поднять цены на овощи и фрукты на рынках. Плодовым деревьям ничего не грозит, так как все они сейчас только уходят в спячку на зиму. Единичные цветения бывают, и это не аномалия. Это касается персиков, миндаля, яблок, абрикосов, вишни и других фруктовых деревьев», — отметил эксперт.