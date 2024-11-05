Минздрав Татарстана прокомментировал появление в республике вируса Коксаки

В Татарстане роста заболеваемости энтеровирусной инфекцией нет. Речь идет о вирусе Коксаки. Об этом «КП-Казань» сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
Коксаки — это разновидность вируса из категории энтеровирусов. Он является внутриклеточным паразитом, который накапливается в слизистых оболочках. Вирус внедряется в лимфоидную ткань, кишечник и носоглотку. Когда его концентрация в них превышает критические значения, возбудитель попадает в кровь и вызывает сбой в работе пораженного органа.
Ранее в республике выявили единичные случаи вируса Коксаки. Специалисты предположили, что инфекцию завезли туристы со средиземноморских курортов. К слову, врачи отмечают, что тяжелее всего ее переносят дети.
Характерными симптомами болезни являются повышение температуры, кожные высыпания на руках, ногах, голове (его называют комплексом «рука-нога-рот»). Одной из причин того, что в Татарстане нет роста заболеваемости Коксаки является то, что эта разновидность энтеровирусной инфекции плохо переносит холод. Если столбик термометра показывает ниже +6 градусов, то он перестает размножаться. Поэтому, по словам специалистов, данная инфекция имеет сезонный характер. Обычно рост заболеваемости приходится на июль-август. А осенью наоборот наблюдается снижение. Так что сейчас отмечаются единичные, завозные случаи.
«Это заболевание в основном протекает в легкой форме и средней тяжести. Зачастую пациенты и не обращаются за медицинской помощью, воспринимая болезнь как легкое недомогание», — отметили в пресс-службе Минздрава Татарстана.
Несмотря на это, в ведомстве призывает соблюдать меры профилактики. Жителям республики, как и всегда, советуют регулярно мыть руки с мылом, мыть фрукты и овощи, употреблять кипяченную воду.
Напомним, ранее вирус Коксаки вызвал вспышку заболеваний в детских садах и школах Москвы. Также подобные случаи выявлены в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае. Тогда предположили, что инфекцию могли завезти туристы из Турции. Родители после отдыха с ребенком в теплых краях привели его обратно в садик. Он стал распространителем, дети начали заболевать один за другим. У них появились язвы во рту и сыпь на теле. Врачи диагностировали вирус Коксаки.