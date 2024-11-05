Минздрав Татарстана прокомментировал появление в республике вируса Коксаки

Напомним, ранее вирус Коксаки вызвал вспышку заболеваний в детских садах и школах Москвы. Также подобные случаи выявлены в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае. Тогда предположили, что инфекцию могли завезти туристы из Турции. Родители после отдыха с ребенком в теплых краях привели его обратно в садик. Он стал распространителем, дети начали заболевать один за другим. У них появились язвы во рту и сыпь на теле. Врачи диагностировали вирус Коксаки.