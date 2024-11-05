Глава Башкирии призвал чиновников отменить фейерверки и корпоративы в честь Нового года

Сегодня, 5 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой призвал чиновников скромно отметить Новый год.
Руководитель региона заявил, что в период, когда продолжается специальная военная операция, корпоративы следует оставить до лучших времен. При этом, по его словам, для детей и семей нужно создать настоящий праздник: организовать утренники и своевременно обустроить ледовые городки.
К следующей оперативке Хабиров поручил Министерствам жилищно-коммунального хозяйства и культуры доложить по мероприятиям в честь Нового года.
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