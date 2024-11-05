В Воронеже скончался заведующий отделением городской больницы № 2

Владимир Масленников родился в Воронеже 19 февраля 1963 года. В 1986 году он окончил ВГМУ им. Н. Н. Бурденко по специальности «Лечебное дело». Свой трудовой путь мужчина начал в 1989 году в Воронежской городской клинической больнице № 2 им К. В. Федяевского в качестве врача-хирурга. Затем в 2013 году он был назначен заведующим отделением гнойной хирургии.