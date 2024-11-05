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В Воронеже скончался заведующий отделением городской больницы № 2

Владимиру Масленникову был 61 год.

Источник: Министерство здравоохранения Воронежской области

В Воронеже в понедельник, 4 ноября, на 62-м году жизни скоропостижно скончался отличник здравоохранения Владимир Николаевич Масленников, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Владимир Масленников родился в Воронеже 19 февраля 1963 года. В 1986 году он окончил ВГМУ им. Н. Н. Бурденко по специальности «Лечебное дело». Свой трудовой путь мужчина начал в 1989 году в Воронежской городской клинической больнице № 2 им К. В. Федяевского в качестве врача-хирурга. Затем в 2013 году он был назначен заведующим отделением гнойной хирургии.

«Жизнь Владимира Николаевича — яркий пример беззаветного служения своей профессии. Он воспитал не одно поколение врачей-хирургов. В 2021—2022 годах во время пандемии коронавируса, не жалея себя, спасал жизни других», — рассказывают в региональном минздраве.