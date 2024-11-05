В Омске продавали поддельную молочную продукцию

Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора на прилавках Омска может быть продукция, которая не отвечает требованиям безопасности.
В ходе закупки на прилавках Омска было обнаружено сливочное масло «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% от поставщика, который в реальности не находится по юридическому адресу.
ООО «Альфаторг» является очередным предприятием-призраком. Специалисты не рекомендуют употреблять в пищу мало этого производителя, вся информация о нем изъята из системы контроля.
«Обращаем внимание потребителей на то, что реализация этой продукции незаконна. В случае обнаружения молочной продукции этого производителя, просим обратиться в Управление Роспотребнадзора по Омской области», — сообщили в ведомстве.