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Следить за состоянием нижегородских дорог начали с помощью ИИ

Искусственный интеллект для контроля за состоянием дорожной инфраструктуры начали использовать в восьми округах Нижегородской области.

Источник: Коммерсантъ

По информации регионального правительства, плотный проект запустили в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Кстове, Городце, Большом Болдине, Семенове и городе Бор.

Контроль ведут с помощью 18 программно-аппаратных комплексов (ПАК) видеофиксации и аналитики данных в рамках проекта «Умный регион». Приложение отечественного производства устанавливают на размещенные в кабинах транспорта смартфоны, оно автоматически запускает видеозапись при начале движения и приостанавливает ее во время остановки.

По словам замгубернатора Егоря Полякова, технология помогает фиксировать ямы на дорогах, заснеженность проезжей части, состояние разметки и знаков, не работающие уличные фонари. Также отметит опоры и столбы, находящиеся в аварийном состоянии, и расклейку объявлений в неположенных местах. Все данные из системы поступают ответственным лицам для устранения нарушений. В дальнейшем проект планируют внедрить и в других муниципалитетах Нижегородской области.