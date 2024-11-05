Следить за состоянием нижегородских дорог начали с помощью ИИ

По информации регионального правительства, плотный проект запустили в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Кстове, Городце, Большом Болдине, Семенове и городе Бор.
Контроль ведут с помощью 18 программно-аппаратных комплексов (ПАК) видеофиксации и аналитики данных в рамках проекта «Умный регион». Приложение отечественного производства устанавливают на размещенные в кабинах транспорта смартфоны, оно автоматически запускает видеозапись при начале движения и приостанавливает ее во время остановки.
По словам замгубернатора Егоря Полякова, технология помогает фиксировать ямы на дорогах, заснеженность проезжей части, состояние разметки и знаков, не работающие уличные фонари. Также отметит опоры и столбы, находящиеся в аварийном состоянии, и расклейку объявлений в неположенных местах. Все данные из системы поступают ответственным лицам для устранения нарушений. В дальнейшем проект планируют внедрить и в других муниципалитетах Нижегородской области.