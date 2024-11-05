Следить за состоянием нижегородских дорог начали с помощью ИИ

По словам замгубернатора Егоря Полякова, технология помогает фиксировать ямы на дорогах, заснеженность проезжей части, состояние разметки и знаков, не работающие уличные фонари. Также отметит опоры и столбы, находящиеся в аварийном состоянии, и расклейку объявлений в неположенных местах. Все данные из системы поступают ответственным лицам для устранения нарушений. В дальнейшем проект планируют внедрить и в других муниципалитетах Нижегородской области.