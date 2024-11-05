«Уже не ждали, что про нас вспомнят»: В Ростове жильцы вековой многоэтажки мерзли без отопления, пока не вмешался депутат

За красивым фасадом снаружи прячется бесхозность внутри. Дореволюционная, 1912 года постройки, пятиэтажка по Тургеневской, 80, в центре Ростова-на-Дону, нарядная с улицы и не особо приветлива со двора. Жильцы поднимаются к себе на этажи по уличной лестнице с разрушающимися площадками.
Многострадальную дореволюционную пятиэтажку не хотят брать на баланс управляющие компании. Дмитрий КУТЕПОВ.
«МЫ УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД БЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ!».
Даже старожилы, которые десятками лет живут в здешних коммунальных квартирах, не припомнят, когда же в последний раз тут проводили капремонт. Зато на верхнем этаже прекрасно слышат капли, падающие во время дождя с потолка сквозь прохудившуюся крышу. А весь дом до самого ноября мерзнет. Да и вообще, по словам жильцов, в последние годы отопительный сезон в их квартиры вовремя не приходит.
— Мы уже четвертый год без управляющей компании — никто не хочет заниматься нашим домом. Без соответствующего обслуживания и тепло в квартиры не поступает, мол, трубы не подготовлены. А в наших коммуналках живет много пожилых людей. Как нам справляться? — говорит инвалид второй группы, вдова участника Великой Отечественной Войны Лариса Маршаун. — Раньше нам помогал местный депутат, но теперь он сменился.
Дому больше века. Дмитрий КУТЕПОВ.
Жильцы бились во все инстанции, но тщетно. Пригласили даже журналистов и показали свою беду. После публикации крик души жильцов старинной пятиэтажки услышал депутат донского заксобрания Павел Кузьмин. Уже на следующее утро его команда была на месте.
— Узнал из СМИ о вопиющем случае: в Ростове, на улице Тургеневской, 80, жители сидели без тепла несколько недель — мерзли в холодную осень, — рассказал депутат. — Связался с «Теплокоммунэнерго», уточнил: дом к теплогенерации подключен. Значит, проблема внутри дома. Разобрались на месте.
Дому больше века. Дмитрий КУТЕПОВ.
И первой же проблемой оказалась поломка рамки, которая идет сразу на несколько домов. Тепло попросту уходило. В субботу, 2 ноября, рамку починили, и батареи стали теплеть, но не везде.
— Вторая беда заключается в том, что в доме нет сантехника. Часть стояков — холодные. Отработали с местной администрацией и этот вопрос. Пригласили сантехника, который обошел каждую квартиру и спустил воздух из труб. В итоге к концу дня неисправности были устранены, и жители получили долгожданное тепло!
ОБЕЩАЛ ИСПОЛНИТЬ НАКАЗ.
Жильцы с благодарностью рассказывают о визите команды депутата.
В квартиры жильцов, наконец, вернулось тепло. Дмитрий КУТЕПОВ.
— Мы уже и не ждали, что про нас кто-то вспомнит! Но Павел Павлович помог нам. Теперь дома действительно тепло и хорошо, — пригласила в гости Лариса Васильевна и даже показала температуру на комнатном термометре. — Еще мечтаем, чтобы нам отремонтировали или заменили батареи на кухнях и в ванных комнатах. Их давно прорвало, сами починить не можем. И из-за этого готовить и купаться очень холодно.
В процессе общения с жителями Павел Кузьмин получил еще один наказ.
Из-за прованных батарей на общих кухнях и в ванных комнатах холодно. Дмитрий КУТЕПОВ.
— В доме проживает Людмила Васильевна Сухоруких. Ее сын и зять были мобилизованы для несения военной службы и погибли в ходе СВО. От нее узнал, что остановка на новом кладбище в Мясниковском районе не оборудована павильоном с крышей. Уже занимаюсь этим вопросом, — добавил депутат донского парламента.