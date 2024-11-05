«Уже не ждали, что про нас вспомнят»: В Ростове жильцы вековой многоэтажки мерзли без отопления, пока не вмешался депутат

— Мы уже и не ждали, что про нас кто-то вспомнит! Но Павел Павлович помог нам. Теперь дома действительно тепло и хорошо, — пригласила в гости Лариса Васильевна и даже показала температуру на комнатном термометре. — Еще мечтаем, чтобы нам отремонтировали или заменили батареи на кухнях и в ванных комнатах. Их давно прорвало, сами починить не можем. И из-за этого готовить и купаться очень холодно.