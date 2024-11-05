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В Омске в ледяном Иртыше прошли заплывы брассом

В Омске прошли региональные соревнования по плаванию на открытой воде.
Источник: Комсомольская правда

Соревнования проходили в акватории «Зеленого острова» 4 ноября. Участники региональных стартов по плаванию выясняли сильнейших в двух водных дисциплинах — брассе и вольном стиле.

Им предстояло преодолеть дистанции по 25 метров вольным и комбинированным стилем. Всего на старты вышли 60 человек. Среди них как профессионалы, так и любители.

По итогам турнира в плавании вольным стилем победу одержали Сергей Маков, Данила Шахов и Кира Шебанкова. В заплывах брассом лучшие результаты показали Сергей Маков, Александр Куркин и Кира Шебанкова.

В комбинированной эстафете «золото» завоевали Елена Жукова, Игорь Василенко, Владимир Ларионов и Александр Сосновский.

В эстафете вольным стилем лидировала команда Омского автобронетанкового инженерного института «8 ОАБИИ» Ольга Коломоец, Юрий Васильев, Александр Дремин и Ислам Мулляминов.