В Омске в ледяном Иртыше прошли заплывы брассом

Соревнования проходили в акватории «Зеленого острова» 4 ноября. Участники региональных стартов по плаванию выясняли сильнейших в двух водных дисциплинах — брассе и вольном стиле.
Им предстояло преодолеть дистанции по 25 метров вольным и комбинированным стилем. Всего на старты вышли 60 человек. Среди них как профессионалы, так и любители.
По итогам турнира в плавании вольным стилем победу одержали Сергей Маков, Данила Шахов и Кира Шебанкова. В заплывах брассом лучшие результаты показали Сергей Маков, Александр Куркин и Кира Шебанкова.
В комбинированной эстафете «золото» завоевали Елена Жукова, Игорь Василенко, Владимир Ларионов и Александр Сосновский.
В эстафете вольным стилем лидировала команда Омского автобронетанкового инженерного института «8 ОАБИИ» Ольга Коломоец, Юрий Васильев, Александр Дремин и Ислам Мулляминов.