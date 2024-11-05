С 6 ноября на Ростов обрушатся магнитные бури

6 и 7 ноября 2024 года в Ростове-на-Дону ожидаются перепады геомагнитного фона, от возмущенного до слабой бури уровня G1 с Кр-индексом 5. Обновленный прогноз опубликовали на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Небольшие магнитные возмущения возможны с 15 до 18 часов 6 ноября. Более выраженный скачок активности обещают с 21 часа до полуночи, а потом с 3 часов ночи до 9 часов утра 7 ноября. В тот же день, в период с 15 до 18 часов, последует еще одна буря.
Метеозависимым людям, страдающим в подобные периоды, рекомендуют избегать стрессов и больше отдыхать. Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень геомагнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности.