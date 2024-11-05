С 6 ноября на Ростов обрушатся магнитные бури

Небольшие магнитные возмущения возможны с 15 до 18 часов 6 ноября. Более выраженный скачок активности обещают с 21 часа до полуночи, а потом с 3 часов ночи до 9 часов утра 7 ноября. В тот же день, в период с 15 до 18 часов, последует еще одна буря.