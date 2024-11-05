Житель Братска погасил задолженность по алиментам после возвращения с СВО

Житель Братска погасил задолженность по алиментам в размере одного миллиона 249 тысяч рублей после того, как вернулся с СВО. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.
— На приеме у судебного пристава должника проинформировали о возможности прохождения военной службы в Вооруженных Силах России, а также разъяснили права и социальные гарантии при поступлении на службу, — рассказывают в ГУФССП.
В феврале 2024 года 47-летний мужчина заключил контракт с Министерством обороны и отправился «за ленточку». После того, как вернулся домой в отпуск, оплатил задолженность в полном объёме и исполнительский сбор на сумму более 85 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пенсионерка из Братска отдала мошенникам почти девять миллионов. Аферисты заявили, что на женщину якобы пытаются оформить кредит.