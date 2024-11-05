Лейбл SM Entertainment готовится к дебюту новой женской группы

Один из крупнейших южнокорейских музыкальных лейблов, SM Entertainment, объявил, что в первом квартале следующего года он выпустит новый герлз-бэнд. Точная дата дебюта, название коллектива и его состав пока неизвестны.
На данный момент последней женской группой, дебютировавшей под крылом SM Entertainment, является герлз-бэнд aespa. Девушки представили свой первый цифровой сингл Black Mamba, четыре года назад, в ноябре 2020 года, напоминает издание Soompi.
Среди артистов лейбла можно увидеть много и других популярных на сегодняшний день K-pop-коллективов: Red Velvet, EXO, SHINee, Girls' Generation, SUPER JUNIOR и другие.
Ранее группа aespa выпустила клип на песню Whiplash из своего одноименного пятого EP, увидевшего свет 21 октября.