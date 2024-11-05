В Омской области снижается число заболевших коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедшую неделю в регионе было зафиксировано 176 случаев заражения коронавирусом.
В период с 28 октября по 3 ноября в Омской области было выявлено 176 случаев заболевания COVID-19. Из них 26 человек были госпитализированы, а 188 человек выздоровели.
Неделей ранее, с 21 по 27 октября, в регионе было зарегистрировано 198 случаев заражения коронавирусом. Из них 35 человек были госпитализированы, а 153 человека выздоровели.
Ранее из-за роста заболеваемости ОРВИ были закрыты три учебных учреждения: № 54, 96 и 144. Напомним, мы ранее писали, что в Омске выпустили памятку о первых симптомах вируса Коксаки.