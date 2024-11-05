«Салават Юлаев» выиграл у «Сибири» со счетом 3:2

Сегодня, 5 ноября, в Новосибирске «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу гостям обеспечили Шелдон Ремпал (забросил шайбу в ворота соперников на 33-й минуте матча), Григорий Панин (38) и Александр Хмелевский (забил гол в серии буллитов). За команду хозяев отличился Федор Гордеев (6 и 40).
«СЮ» после 20 игр с 26 очками занимает третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится послезавтра — 7 ноября. Команда схлестнется в Минске с «Динамо».
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