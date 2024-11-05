Последние новости к вечеру 5 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 5 ноября 2024 года.
В США началось голосование на президентских выборах
В большинстве американских штатов открылись избирательные участки для голосования на 60-х всеобщих выборах. Избираются президент, вице-президент, треть Сената, вся Палата представителей Конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотируются Дональд Трамп и Камала Харрис.
Дрон попал в жилой дом в Белгороде
Дрон ВСУ попал в многоквартирный дом в Белгороде, сообщил губернатор Гладков. Пострадал один человек, загорелись три квартиры. Мужчину с ранением ноги госпитализировали.
В Кремле заявили, что Санду не является президентом Молдавии
Дмитрий Песков опроверг обвинения во вмешательстве России в выборы в Молдавии, назвав их голословными. По его словам, выборы нельзя считать честными, так как молдавские граждане в РФ не смогли полноценно проголосовать.
В России и Белоруссии решили отменить роуминг
Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил резолюцию об отмене роуминга между странами с 1 марта 2025 года. Ожидается создание тарифов, сопоставимых с домашними.
Глава Коми Владимир Уйба подал в отставку
Владимир Уйба объявил об уходе с поста главы Коми, указав на переход к работе на федеральном уровне. Уйба, занимавший должность с 2020 года, отметил, что стремился оправдать доверие президента и жителей республики.