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Последние новости к вечеру 5 ноября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 5 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 5 ноября — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 5 ноября 2024 года.

В США началось голосование на президентских выборах

Выборы в США
Выборы в СШАИсточник: Reuters

В большинстве американских штатов открылись избирательные участки для голосования на 60-х всеобщих выборах. Избираются президент, вице-президент, треть Сената, вся Палата представителей Конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотируются Дональд Трамп и Камала Харрис.

Дрон попал в жилой дом в Белгороде

Последствия атаки БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде
Последствия атаки БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде Источник: Настоящий Гладков

Дрон ВСУ попал в многоквартирный дом в Белгороде, сообщил губернатор Гладков. Пострадал один человек, загорелись три квартиры. Мужчину с ранением ноги госпитализировали.

В Кремле заявили, что Санду не является президентом Молдавии

Дмитрий Песков опроверг обвинения во вмешательстве России в выборы в Молдавии, назвав их голословными. По его словам, выборы нельзя считать честными, так как молдавские граждане в РФ не смогли полноценно проголосовать.

В России и Белоруссии решили отменить роуминг

Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил резолюцию об отмене роуминга между странами с 1 марта 2025 года. Ожидается создание тарифов, сопоставимых с домашними.

Глава Коми Владимир Уйба подал в отставку

Владимир Уйба
Владимир Уйба Источник: РИА "Новости"

Владимир Уйба объявил об уходе с поста главы Коми, указав на переход к работе на федеральном уровне. Уйба, занимавший должность с 2020 года, отметил, что стремился оправдать доверие президента и жителей республики.