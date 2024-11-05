43,7% семей с двумя детьми в Ростовской области могут взять жилье в аренду

Ростовская область стала 52-й в России по доступности аренды жилья для семей с детьми. Таблицу с показателями регионов опубликовали на сайте РИА Новости.
По данным исследования, снять квартиру сейчас могут 43,7% донских семей с двумя детьми. Отмечается также, что средний семейный доход для оплаты съемной жилплощади и повседневных расходов на Дону должен составлять 88 тысяч рублей.
К слову, сосед Ростовской области — Краснодарский край — находится на 66 месте в списке. Аренда в этом регионе возможна для 37,7% семей с двумя детьми, а на основные траты и оплату жилья семьям требуется 102,4 тысячи рублей.
Добавим, по России самая доступная аренда в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Магаданской области. Замыкают рейтинг Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария.