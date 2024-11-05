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На мемориальном комплексе в Братске установили плиту в память о героях СВО

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На Мемориале воинам-интернационалистам и участникам локальных военных конфликтов в районе Энергетик Братска 4 ноября прошел торжественный митинг. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

В регионе продолжают увековечивать память мужчин, которые героически погибли «за ленточкой». Так в Братске появилась еще одна плита, на которой находятся имена жителей, погибших во время спецоперации.

В городе прошел торжественный митинг. Фото: администрация Братска.

— Здесь уже вписаны имена тех, кто погиб в Афганистане, в Сирии, в Чечне теперь добавились имена погибших в зоне СВО. Вечная память нашим героям! — сказал мэр города Александр Дубровин.

На митинге семьям погибших вручили государственные награды. Орден Мужества посмертно получили Александр Никитин и Алексей Армяков. Константин Карпенко награждён медалью «За отвагу». К мемориалу возложили цветы и гирлянды, состоялась минута молчания.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что памятник Великой Отечественной войны восстановили в Эхирит-Булагатском районе.