Волгоградцы засняли последствия нашествия штормового ветра

Жители Волгограда и Волжского продолжают делиться видео, на которых запечатлены впечатляющие последствия пролетевшего над регионом штормового ветра.
На улице Кирова в областном центре жители дома № 14 жалуются — они все лето просили УК спилить огромных сухих великанов, стоящих прямо у подъездов. В минувшие выходные один из них рухнул, еще два остались ждать следующего урагана.
Волжане поделились гигантом, рухнувшим на Карбышева, 35а. К счастью, ни в первом, ни во втором случае никто не пострадал.
На улице Чуйкова в Волгограде ветром с ломало дерево прямо у школы № 19. Его останки местные жители засняли утром 5 ноября.
Немало тревожных минут пережили обитатели дома на улице Тряскина, 45 и окрестных домов — здесь рухнули бетонные столбы с электропроводами, начался пожар.
Впрочем, пламя быстро потушили, а вот машинам, на которые свалились деревья, только предстоит ремонт.