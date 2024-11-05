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Волгоградцы засняли последствия нашествия штормового ветра

Больше всего пришлось пережить жителям Краснооктябрьского района — здесь рухнули бетонные столбы с электропроводами и деревья обрушились на машины.

Сейчас в Таллахасси: +26° 5 м/с 70% 762 мм рт. ст. +25°

Жители Волгограда и Волжского продолжают делиться видео, на которых запечатлены впечатляющие последствия пролетевшего над регионом штормового ветра.

На улице Кирова в областном центре жители дома № 14 жалуются — они все лето просили УК спилить огромных сухих великанов, стоящих прямо у подъездов. В минувшие выходные один из них рухнул, еще два остались ждать следующего урагана.

Волжане поделились гигантом, рухнувшим на Карбышева, 35а. К счастью, ни в первом, ни во втором случае никто не пострадал.

На улице Чуйкова в Волгограде ветром с ломало дерево прямо у школы № 19. Его останки местные жители засняли утром 5 ноября.

Немало тревожных минут пережили обитатели дома на улице Тряскина, 45 и окрестных домов — здесь рухнули бетонные столбы с электропроводами, начался пожар.

Впрочем, пламя быстро потушили, а вот машинам, на которые свалились деревья, только предстоит ремонт.