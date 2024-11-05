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Экс-губернатор Ростовской области провел совещание после отставки

Василий Голубев подвел итоги работы в должности губернатора Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 ноября, экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев провел встречу с главами ведомств, городов и районов, а также силовых структур. Информацию опубликовали на сайте донского правительства.

Василий Голубев подвел итоги работы своей команды. За неполные 15 лет валовой региональный продукт региона увеличился на 64,4%, бюджет по доходам вырос в 3,3 раза, по расходам — в 3,5 раза. Инвестиции в основной капитал возросли в 1,7 раза. Выполняется больше 660 проектов на общую сумму свыше 819 млрд рублей.

Экспорт с 2010 по 2023 годы увеличился почти в 3,5 раза. Объем сельхозпроизводства вырос более чем на четверть. Ежегодный урожай зерновых восемь лет подряд превышал 10 млн тонн.

Кроме того, к этому моменту донской регион входит в десятку лидеров по объемам ввода жилья. Возвели также много знаковых объектов, в частности, аэропорт Платов, стадион «Ростов Арена» и музейный комплекс «Самбекские высоты». Создали новую отрасль — ветроэнергетику, в которой регион сегодня удерживает лидерство.

Василий Голубев поблагодарил президента и правительство страны за поддержу инициатив, а также всех жителей Дона.

— Признателен не только тем, кто работал в команде, но и тем, кто и высказывал критику и предлагал инициативы. Наш труд интересен, если после нас задумки реализуются. Надеюсь, что именно так все и будет. И Ростовская область будет обязательно двигаться — не останавливаться, не спотыкаться, а двигаться вперед, — сказал Василий Голубев.