Экс-губернатор Ростовской области провел совещание после отставки

— Признателен не только тем, кто работал в команде, но и тем, кто и высказывал критику и предлагал инициативы. Наш труд интересен, если после нас задумки реализуются. Надеюсь, что именно так все и будет. И Ростовская область будет обязательно двигаться — не останавливаться, не спотыкаться, а двигаться вперед, — сказал Василий Голубев.