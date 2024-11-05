Путин рассказал о своем отношении к русскому мату

Мат, «к сожалению, тоже часть русского языка», для борьбы с ним нужно повышать общую культуру, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Трансляцию вел Кремль.
«Кто из вас без греха, как известно, пусть первый бросит в нее камень. Это, к сожалению, действительно такой грех распространенный», — сказал президент.
Для того чтобы повлиять на распространенность нецензурной лексики, нужно «повышать общую культуру», показать, что для защиты своей точки зрения существуют «другие средства выражения», считает глава государства.
Он добавил, что «представители так называемых элит самых различных частенько употребляют крепкое слово», чтобы «проявить крутизну и показать близость к народу». Однако в России простой народ матерных слов «особо не употреблял», отметил Путин.