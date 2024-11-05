На канале «Россия 1» состоится премьера сериала «Столыпин»

Спустя без малого 90 лет почти однофамилец его убийцы Данила Багров нанес не менее роковой выстрел по российскому кино, тоже, наверное, руководствуясь исключительно благими мотивами, — и на десятилетия вперед ввел тренд на романтизацию бандитов, которая до сих пор нет-нет да и пробирается сквозь разнообразные нестыдные «Сказки о царе Салтане», стыдные комедии и мелодрамы, а также исторические проекты. К счастью, в последних, если судить по «Столыпину», появляется реформаторский тренд на новые важные лица. Для российского кино (великого или нет — решать вам), которое и так уже перенесло немало потрясений, это, кажется, именно то что нужно.