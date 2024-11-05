Актер Канопка заявил, что в новой «Молодежке» его персонаж будет похож на тренера Макеева

—Да, я отсмотрел в записи поведение тренеров на играх КХЛ и даже НХЛ. Но так как мой персонаж Андрей Кисляк попадал под влияние тренера Сергея Макеева (персонаж Дениса Никифорова), я перенял некоторые его черты специально для этой роли. Потому что если в жизни человек с кем-то много общается, он перенимает какие-то элементы его поведения. А конкретно на кого-то из настоящих тренеров Кисляк похож не будет, это все-таки собирательный образ, общие элементы поведения.