В Звуке эксклюзивно появится аудиоверсия мемуаров Бритни Спирс

HiFi-стриминг Звук выпустит аудиоверсию самой ожидаемой книги осени — автобиографии Бритни Спирс. Мемуары, получившие название The woman in me, можно будет послушать в приложении Звука уже в конце ноября.
В своей книге Бритни Спирс искренне рассказывает о славе, своих отношениях с мужчинами, в том числе с Джастином Тимберлейком, и борьбе с опекунством, под которым певица находилась 13 лет.
Автобиография The woman in me стала одной из самых обсуждаемых и продаваемых книг за рубежом. Первое ее русское издание будет выпущено издательством «Бомбора», а в Звуке эксклюзивно появится аудиоверсия мемуаров. Сейчас на сайте стриминга к прослушиванию доступен тизер.
Ранее Бритни Спирс рассказала, что снимется в мюзикле.