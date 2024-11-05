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В Звуке эксклюзивно появится аудиоверсия мемуаров Бритни Спирс

HiFi-стриминг Звук выпустит аудиоверсию самой ожидаемой книги осени — автобиографии Бритни Спирс. Мемуары, получившие название The woman in me, можно будет послушать в приложении Звука уже в конце ноября.

Источник: Звук

HiFi-стриминг Звук выпустит аудиоверсию самой ожидаемой книги осени — автобиографии Бритни Спирс. Мемуары, получившие название The woman in me, можно будет послушать в приложении Звука уже в конце ноября.

В своей книге Бритни Спирс искренне рассказывает о славе, своих отношениях с мужчинами, в том числе с Джастином Тимберлейком, и борьбе с опекунством, под которым певица находилась 13 лет.

Автобиография The woman in me стала одной из самых обсуждаемых и продаваемых книг за рубежом. Первое ее русское издание будет выпущено издательством «Бомбора», а в Звуке эксклюзивно появится аудиоверсия мемуаров. Сейчас на сайте стриминга к прослушиванию доступен тизер.

Ранее Бритни Спирс рассказала, что снимется в мюзикле.