Следком возбудил «уголовку» из-за уфимки, которой изуродовал лицо косметолог

В Уфе завели уголовное дело из-за жительницы Уфы, которой изуродовал лицо косметолог. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
Напомним, два года назад 46-летняя Светлана Гутова решилась на процедуру по омоложению, которую провели с ошибкой. Женщине вкололи под кожу витамины, но вместо обещанной гладкости кожа отреагировала некрозом.
Следком организовал процессуальную проверку по факту произошедшего. Затем глава СК Башкирии Владимир Архангельский поручил возбудить уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
В настоящее время проводится комплекс следственных действий и экспертных исследований. Мероприятия направлены на проверку соответствия оказываемых услуг предъявляемым требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также призваны установить степень тяжести причиненного вреда здоровью уфимки.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.