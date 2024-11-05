На Дону «Служба-112» работает в условиях повышенной нагрузки

За минувшие сутки «Служба-112» Ростовской области приняла порядка 130 тысяч звонков от дончан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 5 ноября.
По сравнению с аналогичной неделей прошлого года показатели больше на 53 тысячи рублей. По данным статистики, почти половина обращений жителей требовала вмешательства служб ЖКХ.
— По каждому звонку, включая повторные, информация передавалась в службы экстренного реагирования. Система «Росгидромет» направила в муниципальные образования 67 штормовых оповещений об ухудшении погодных условий, — рассказали в сообщении.